В Подмосковье восстановят более 530 гектаров леса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 530 гектаров подмосковного леса восстановят во время экологической акции "Лес Победы" 29 апреля. Активисты высадят саженцы ели, сосны и дуба. Об этом сообщил телеканал "360".

Массовое мероприятие состоится во всех районах Московской области. В настоящее время более 80 площадок готовят к предстоящей акции. Там подготавливают почву, удобный подъезд, рассчитывают питание и запасы воды.

Региональное мероприятие начнется в 11:00. Актуальную информацию по акции можно найти на сайте posadisvoederevo.ru.