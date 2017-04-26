В Орехове-Зуеве за получение взяток арестовали врача-психиатра

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции арестовали ранее судимого 33-летнего врача-психиатра в подмосковном Орехове-Зуеве. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По информации следствия, 26 января 2017 года во время дежурства мужчина договорился с 23-летней девушкой поместить ее здоровую мать в психиатрическую больницу № 8. За эту услугу девушка должна была перечислить медику 20 тысяч рублей.

Против 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки за незаконные действия". Дело также возбудили против 23-летней девушки.