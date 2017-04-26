Жителю Ногинска дали 16 лет за мошенничество и зверское убийство

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жителя подмосковного Ногинска приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 36-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве, уничтожении чужого имущества и убийстве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По информации следствия, преступник решил "помочь" местному жителю продать квартиру в Ногинске. Он похитил 1,3 миллиона рублей у потерпевшего. Деньги преступник получил от продажи, используя соответствующую доверенность. При этом потерпевшему злоумышленник говорил, что занимается поиском нового жилья, но ничего подобного не делал.

Через три месяца 36-летний аферист предложил новому собственнику продать квартиру. Подыскав покупателя, мужчина скрыл от него, что бывший собственник квартиры сохранил право проживания в квартире. Узнав об этом, потерпевший потребовал от преступника вернуть переданные ему ранее деньги.

Не желая возвращать деньги, злоумышленник решил убить потерпевшего. Он назначил встречу в безлюдном месте на трассе "Кузнецы-Тимково-Мамонтово". Там преступник несколько раз ударил потерпевшего, связал и около 23 раз ударил его по голове. Потом выстрелил в лицо, трижды ударил ножом живот и перерезал горло. Тело погибшего 36-летний мужчина поместил под левое переднее колесо его же автомобиля и поджег машину.

Следователи допросили более 40 свидетелей, провели более 30 судебных экспертиз и более 100 иных следственных действий, чтобы выйти на след преступника.