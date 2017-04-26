Белые аисты возвращаются в Подмосковье

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Белые аисты начали прилетать в Подмосковье. Пару птиц заметили на детской площадке в Волоколамском районе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минэкологии Московской области Александра Когана.

"Люди пытались подкормить аистов рыбой, колбасой и другими продуктами, чего делать не рекомендуется. Аисты должны кормиться сами, их не следует пытаться приманить. Также нельзя тревожить птиц громкими криками", — рассказал Александр Коган.

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья, с 15 марта по 31 августа нельзя проводить ремонтные работы на водонапорных башнях, на которых белые аисты могут устраивать свои гнезда.

"Мы регулярно информируем органы местного самоуправления о недопустимости разрушения гнезд. Если же необходимы срочные ремонтные работы, то после нужно восстановить гнездовья, так как белые аисты занесены в Красную книгу Московской области как редкий гнездящийся вид", — отметил Александр Коган.