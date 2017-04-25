В Королеве активисты ОНФ устроили детям экскурсию в музей космонавтики

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Дети увидели многоместный аппарат "Восход-2".

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) сводили детей из социально-реабилитационного центра "Забота" в музей космонавтики в подмосковном Королеве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на члена регионального штаба ОНФ Дмитрия Дупака.

В подмосковном музее ракетно-космической корпорации "Энергия" ребята увидели в натуральную величину спускаемую капсулу и многоместный аппарат "Восход-2", а также макет орбитальной станции "Салют" и макет первого международного орбитального комплекса "Союз-Аполлон".

"История космонавтики является неотъемлемой частью и гордостью нашей страны. Сегодня, как и 70 с лишним лет назад, у ребят загораются глаза, когда они понимают, что прикоснулись до столь далекого и неизведанного, увидели ракетно-космическую технику и аппаратуру, представили себя на орбите внутри космической станции. В них живет вера в героизм и желание открыть новые горизонты, после экскурсии пара мальчишек очень уверенно заявили, что выбрали для себя призвание – покорить космос", – рассказал Дмитрий Дупак.