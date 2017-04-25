Реконструкция битвы ВОВ состоится в подмосковном Ступине 30 апреля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В концертной программе примут участие профессиональные артисты и воспитанники воскресной школы.

Крупнейшая реконструкция битвы Великой Отечественной войны состоится в подмосковном Ступине 30 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу представителя военно-исторического мемориального комплекса "Победа" Андрея Лапшина.

"Впервые в России в мероприятии будет участвовать немецкий самолет "Messerschmitt", танки Т-34 и "Фердинанд", легендарная "Катюша", зенитная установка и много другой техники", – рассказал Андрей Лапшин.

Как отметил Андрей Лапшин, на "Боевой поляне" недалеко от Белопесоцкого монастыря развернется постановочная битва с участием лучших артистов и воспитанников воскресной школы.

"В реконструкции примет участие более 450 человек. Учитывая еще и количество задействованной техники, ожидается, что это станет одной из самых масштабных военно-исторических реконструкций последних лет", – добавил Андрей Лапшин.