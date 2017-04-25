Юнармейцы высадят аллею в честь юных героев ВОВ в Одинцовском районе

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Юнармейцы высадят аллею "Маленькие герои большой войны" в честь юных героев ВОВ в поселке Чупряково в Одинцовском районе 26 апреля. Аллея появится в рамках акции "Лес Победы". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного муниципалитета Андрея Иванова.

"В рамках акции "Лес Победы" в честь юных героев войны юнармейцы высадят аллею. Помимо этого каждый год, 21 июня, за день до начала войны, воспитанники движения "Юнармия" будут высаживать еще по 10 саженцев, чтобы увековечить память этих доблестных ребят", — рассказал Андрей Иванов.

Во время патриотической акции состоится парад юнармейцев, а участники зимнего военно-исторического фестиваля "Поле боя — 2017" получат свои награды. Кроме того, самых лучших школьников младших и старших классов торжественно примут в военно-патриотическое движение "Юнармия".