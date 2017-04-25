Подмосковные бизнесмены предлагают строить здания из морских контейнеров

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бизнесмены из Московской области предлагают строить пункты общепита, офисы и гостинцы из морских контейнеров. Об этом сообщил телеканал "360".

"Возможности сборки безграничны. Они бывают разных размеров, начиная с маленького контейнера, который может торговать квасом, заканчивая гостиничным комплексом. Мы все это можем воплотить в жизнь", — рассказал гендиректор компании-производителя Денис Рафиев.

Как отметил Денис Рафиев, в строительстве они ориентируются на канадский вариант. Подобный объект уже построили около футбольного стадиона в Краснодаре. По словам экспертов, стартап становится популярным.

"Сфера применения помещений-контейнеров зависит только от фантазии. Из них можно сделать и мобильные офисы, и ресторан. А если место выбрано неудачно, выручит подъемный кран. Переместить такое сооружение можно в считанные минуты", — отметил зампред комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы Владимир Жук.