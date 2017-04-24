Подмосковные чиновники покрасили забор на субботнике в Реутове

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Глава Реутова Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутат Госдумы Максим Сураев покрасили забор в парке "Фабричный пруд" во время регионального субботника в подмосковном Реутове. Об этом сообщил телеканал "360".

"Когда еще можно, кроме как не на субботнике, и помыть, и покрасить. Если выполнять работу с душой, она всегда приносит удовольствие. На субботник люди пришли в едином порыве сделать что-то доброе для родного города, это особенно приятно", — рассказал Игорь Брынцалов.

Кроме того, чиновники отмыли стелу в виде надписи #пруд и собрали мусор. Глава Реутова отметил, что региональный субботник завершил месячник благоустройства в городе.

"Полтора месяца вместе с представителями коммунальных служб мы приводим в порядок после зимы дворы, парки, улицы и дороги города. Большая часть работ уже выполнена. Сегодня нам бы хотелось, чтобы субботник в парке "Фабричный пруд" стал для жителей объединяющим праздником", — добавил Сергей Юров.