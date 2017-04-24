Более 700 тысяч жителей Подмосковья пришли на областной субботник 22 апреля

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Второй областной субботник состоялся в Московской области 22 апреля. В нем приняли участие более 700 тысяч человек и 18 тысяч организаций. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Министерства ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

"По поручению губернатора Московской области в этом месяце мы провели два субботника, объединенных общей идеей и девизом, который полностью отражает суть происходящих событий в благоустройстве нашего региона. Мы вместе сделали наше Подмосковье чистым", — рассказал Евгений Хромушин.

По словам регионального министра жилищно-коммунального хозяйства, самое главное, что в массовом мероприятии приняли участие жители Подмосковья.

"Я уверен, что после этих субботников жители будут более бережно и ответственно относиться к чистоте и порядку у себя во дворе, я хочу поблагодарить всех пришедших неравнодушных и поддержавших нас людей", – отметил Евгений Хромушин.

Во время областного субботника работали 478 пунктов бесплатного горячего питания. Большое число человек зафиксировали в Химках, в Одинцовском и Ступинском районах, в Люберцах и Подольске.

"Во время субботников совместными усилиями мы убрали более 7,8 тысячи дворов. Также привели в порядок более шести тысяч детских площадок, 700 зон отдыха и 900 объектов воинской славы. Отремонтировали более 8,5 тысячи малых архитектурных форм и ограждений", — добавил Евгений Хромушин.