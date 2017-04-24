Сезон навигации речного транспорта стартовал в Московской области

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Оплатить проезд можно единой транспортной картой "Стрелка".

Сезон навигации речного транспорта стартовал в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу гендиректора предприятия "ЕТК" Павла Буяджи.

Региональные пассажирские маршруты "Причал Бочманово – Причал Притыка" и "Причал д. Андреевское – Причал г. Лыткарино" можно оплатить единой транспортной картой "Стрелка". По льготному тарифу разрешается ездить детям от пяти до 10 лет.

"В сентябре прошлого года у владельцев карты "Стрелка появилась возможность безналичной оплаты проезда на водном транспорте Московской области. На борту судна пассажир предъявляет "Стрелку" кассиру, который списывает с баланса карты необходимую сумму, приложив ее к мобильному терминалу", – отметил Павел Буяджи.