Деревья "Гринписа России" посадили в Подмосковье

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Высадили саженцы липы и сосны.

Акция по высадке деревьев "Гринписа России" прошла в окрестностях поселка Менделеево Солнечногорского района Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

Представители организации совместно с местными жителями высадили на территории липы и сосны. В акции также поучаствовало Клинское лесничество.

Отмечается, что мероприятие провели в рамках борьбы с нашествием короеда. Активисты пытаются восстановить смешанный лес, самый устойчивый к пожарам и вредителям.