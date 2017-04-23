Школьники из Подмосковья читали книги собакам в рамках "Библионочи"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Уникальную акцию организовали зоозащитники.

Зоозащитники и сотрудники библиотеки в Наро-Фоминске Московской области организовали уникальное мероприятие в рамках всероссийской ежегодной акции "Библионочь", школьникам предложили прочесть отрывки из книг собакам, сообщил телеканал "360".

Организаторы мероприятия считают, что такое необычное времяпрепровождения поможет школьникам лучше понимать окружающий мир и привить любовь к литературе.

"Детки должны любить животных, любить читать, потому что это развивает и умственные способности детей. И непосредственно, общение с животными и, конечно же, это очень интересно и уникально то, что дети общаются с животными, читая книги", — говорит руководитель волонтерской организации "Берегиня" Екатерина Конопля.

Всего к "Библионочи" присоединились 84 региона России.