Молодожены из Реутова высадили "Аллею новобрачных"

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В акции приняли участие 20 супружеских пар.

Молодожены из города Реутов в Московской области приняли участие в экологической акции в канун праздника Красной горки и высадили деревья для "Аллеи новобрачных", сообщил телеканал "360".

Всего в акции приняли участие 20 пар молодых супругов. После того, как деревья были посажены, для новобрачных устроили концерт, народные гуляния и конкурсы.

Мероприятие проводится в Подмосковье впервые, но организаторы надеются, что оно станет традиционным. Создание "Аллеи новобрачных" совпало с субботником, который прошел 22 апреля на всей территории Московской области.