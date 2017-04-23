В Подмосковье расписали двухметровые макеты пасхальных яиц

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пасхальный фестиваль "Красная горка" прошел на территории храма великомученика Димитрия Солунского в Красногорском районе Подмосковья в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

Главным событием фестиваля стал конкурс росписи двухметровых макетов пасхальных яиц, который начался сразу после литургии и крестного хода. За победу боролись команды из школьников. Получившиеся работы будут украшать территорию храма на протяжении всего пасхального периода.

Фестиваль организовали Патриаршее подворье и благотворительный фонд "Исток" при поддержке Министерства культуры Подмосковья и администрации Красногорска.