В Звездном городке прошел забег в честь Юрия Гагарина

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Турнир по бегу, посвященный памяти первого космонавта Юрия Гагарина, в 48-ой раз прошел в Звездном городке в Подмосковье, сообщил телеканал "360".

Около 700 учеников из школ Щелковского района, а также местные жители приняли участие в забегах на различные дистанции. Самым массовым стал забег на километр.

Также участникам были предложены на выбор дистанции на пять, 10 и 20 километров.

"Безусловно, это очень важно для подрастающего поколения, для развития массового спорта. Этому уделяется очень много внимания как у нас в Щелковском районе, так и в Московской области в целом", — заявил замглавы Щелковского района Юрий Радионов.

"Всероссийский Гагаринский забег" впервые прошел в 1969 году, через год после смерти Юрия Гагарина. В нем ежегодно принимают участие более пяти тысяч человек по всей стране.

