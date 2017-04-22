"Стрелка" помогла сэкономить подмосковным пассажирам более 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Более 1,5 миллиарда рублей сэкономили Подмосковные пассажиры на проезд в общественном транспорте за два года, в которые реализуется проект "Стрелка". Вся экономия заключается в системе скидок, которая действует при оплате проезда карт "Стрелка". Об этом сообщает телеканал "360".

По "Стрелке" стоимость проезда на маршрутках в черте города составляет 31,65 рублей. Чем больше поездок пассажир оплачивает "Стрелкой", тем дешевле они становятся. Так, с 11-ой поездки стоимость проезда снижается на 7%, с 21-ой – на 14% и так до 35%.

Пополнить "Стрелку" можно через личный кабинет и мобильное приложение "Стрелка", в устройствах самообслуживания банков-агентов, в салонах связи "Евросеть" и "Связной" и через терминалы QIWI, Европлат и Киберплат. Всего есть 40,5 точек пополнения и более двух тысяч точек продаж.

Стоимость единой транспортной карты "Стрелка" — 200 рублей, из которых 120 сразу зачисляются на счет, а остальные 80 – это стоимость пластиковой карты.

"Стрелка" принимается во всех видах общественного транспорта Подмосковья. Кстати, оплатить проезд на водном транспорте и купить билет на пригородный поезд по всем направлениям тоже можно с помощью "Стрелки".