Губернатор Московской области вышел на субботник

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал жителей Подмосковья и вышел вместе с ними на субботник в парк "Дипломат". В весенней уборке территории участвовали студенты Одинцовского филиала МГИМО и руководство вуза. Об этом сообщает телеканал "360".

Андрей Воробьев вместе с главой Одинцовского района распилил старое сухое дерево и сколотил лавочку, которая теперь останется в парке. Лес просто очистят от мусора и установят еще несколько лавочек. Позже здесь будет основана Аллея славы МГИМО.

Также губернатору представили план строительства общежития для студентов – это шестиэтажное здание, которое будет рассчитано на 300 человек. В субботу в Одинцовском районе работало порядка ста пунктов выдачи инвентаря для уборки территории. После окончания работ всех участников ждала полевая кухня.