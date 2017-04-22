В Подмосковье ветерану боевых действий подарили протезы

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мужчина потерял ноги в мирное время.

Ветерану боевых действий Афганистана из Подмосковья сделали подарок активисты общественной организации "Мечты сбываются". Мужчина без ног теперь сможете ходить. Об этом сообщает телеканал "360".

Юрий Попов – "афганец", он прошел всю войну, вернулся домой целым и невредимым. Но здесь, дома, в мирное время он стал жертвой уличных хулиганов – его избили, ограбили и оставили на морозе. В результате Юрий лишился ног – их пришлось ампутировать из-за обморожения. Уже четыре года мужчина передвигается в коляске. Но теперь он сам сможет ходить.

Мечту Юрия — протезы стоимостью порядка 600 тысяч рублей — осуществил благотворительный фонд "Исток" Екатерины Богдасаровой. На изготовление протезов ушло более полугода. Теперь Юрию остается только привыкнуть к протезам и уже в скором времени он сможет ходить сам, без опоры трости.