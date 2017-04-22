Дубна готовится к акции "Лес Победы"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Выбраны места для посадки деревьев.

Подготовка Дубны к акции "Лес Победы" идет полным ходом. Закуплены 2,5 тысячи сеянцев хвойных деревьев и выбраны шесть участков для посадки — Ратминский бор, улица Станционная и территория школы № 9. Об этом сообщил телеканал "360".

Участки для посадки деревьев выбраны в лесном массиве на улице Балдина, а также другие, на которых уже высаживали молодые растения в прошлом году – у храма на левом берегу. Так же выбрано несколько дополнительных точек.

Инвентарь для посадки будут выдавать прямо на месте. Для тех, кто проголодался, организаторы подготовят угощения и горячий чай, а в Левобережье и на улице Балдина пройдут выступления творческих коллективов.

Организаторы ожидают, что в акции примут участие примерно пять тысяч дубнинцев.