БТИ Московской области организуют выездные приемы для ветеранов перед 9 Мая

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Подмосковные БТИ организуют выездные приемы для ветеранов перед 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, представители подмосковного бюро проведут бесплатные консультации специалистов по широкому кругу вопросов в сфере недвижимости. Об этом сообщил телеканал "360".

Участники ВОВ получат услуги по изготовлению технического плана и паспорта, технической инвентаризации объектов недвижимости, а также подготовке межевого плана, необходимого при уточнении границ и образовании земельных участков.

Чтобы принять участие в мероприятии необходимо подать заявку до 27 апреля включительно в любом из филиалов регионального БТИ или по адресу электронной почты mobti@mobti.ru с пометкой "День Победы" и указанием контактных данных.