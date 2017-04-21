В Реутове появилась перед 9 мая первая тематическая детская площадка

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Первую тематическую детскую площадку установили в подмосковном Реутове. Ее выполнили в стилистике Дня Победы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Реутова Сергея Юрова.

На игровой площадке появились горка в виде установки "Катюша", а такжекачели, карусели и песочницы. Последние украшены георгиевской лентой, матросами и солдатами, памятными датами Великой Отечественной войны.

"В городе идет установка новых детских площадок. Одну из них собрали во дворе дома № 22 по Носовихинскому шоссе. Площадка необычная, выполнена в стилистике Дня Победы, она яркая, красочная, уверен, наша детвора с удовольствием оценит все ее преимущества, и она станет излюбленным местом отдыха", — рассказал Сергей Юров.

Как отметил Сергей Юров, детская площадка выполнена из современных материалов и отвечает необходимым требованиям безопасности.