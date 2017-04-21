Глава Подмосковья встретился с молодыми лидерами стран БРИКС

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел семинар-совещание с главами молодежных организаций стран БРИКС. Они обсудили такую тему, как возможность сотрудничества в сфере науки, образования и бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360".

В течение пяти дней молодые лидеры Бразилии, Китая, Индии и ЮАР посетят Ступинский муниципалитет Московской области, резиденцию губернатора Самарской области и Самарский государственный экономический университет.

Главы молодежных организаций стран БРИКС примут участие в тематической дискуссии, которая посвящена вопросам молодежного предпринимательства, науки и инноваций, культуры и гуманитарного сотрудничества.