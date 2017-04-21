Минэкологии Подмосковья презентует первую экологическую сказку 25 апреля

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области презентуют первую экологическую сказку 25 апреля. Об этом сообщил телеканал "360".

""Хранимиры. Начало" — первая книга серии, рассчитанной на возраст 7-10 лет. Каждая следующая будет раскрывать отдельную экологическую проблему, характерную для Московской области, будь то загрязнение рек или необходимость создания современной системы переработки отходов", — прокомментировали в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

В пресс-конференции примут участие автор книги, детский писатель и психолог Елена Журек, художник-иллюстратор Илья Глазунов, а также руководитель подмосковной Минэкологии Александр Коган. Каждый участник пресс-конференции получит книгу в подарок.