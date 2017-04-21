Из ветхого жилья до конца года переселят более двух тысяч жителей

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов рассказал, что 2 373 подмосковных жителей переселят из аварийного и ветхого жилья в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

"Программа переселения на 2016-2020 годы предполагала переселение 13 615 граждан из 222,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья и финансирование в размере 9,5 миллиарда рублей", — рассказал Сергей Пахомов.

Как отметил министр строительного комплекса, в прошлом году в регионе переселили из аварийного жилья 1 303 подмосковных жителей.

"В текущем 2017 году планируется достичь следующих показателей: переселить 2 373 гражданина, проживающих в 920 жилых помещениях общей площадью 37,2 тысячи квадратных метров. Для реализации данной задачи из бюджета Московской области будет направлено 3,4 миллиарда рублей, а также средства в размере одного миллиарда — из местных бюджетов", — добавил Сергей Пахомов.