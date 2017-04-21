В Одинцове запустили электробус КамАЗ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Предприятие "Мострансавто" запустило в подмосковном Одинцове усовершенствованный электробус КамАЗ-6282 в Одинцове. Транспортное средство будет ходить по маршруту № 818 "Славянский бульвар" — "Сколково". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного Минтранса Игоря Трескова.

"В настоящее время электробус большого класса КамАЗ вышел на маршрут в тестовом режиме. Всего опытная эксплуатация продлится не менее полугода, модель будет протестирована при различных погодных условиях, после чего будет принято решение об опытной эксплуатации", — рассказал Игорь Тресков.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявил, что качество пассажирских перевозок вырастет благодаря обновлению автобусного парка.