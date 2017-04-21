В Подмосковье арестовали странствующего художника за производство мефедрона

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину в деревне Вертячево Воскресенского района Московской области. Он со своей спутницей — 30-летней уроженкой Саратовской области производили синтетический наркотик мефедрон в подвале арендованного дома. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу государственного управления МВД России по Московской области.

"Гуляю по стране, по городам. Мефедрон употребляю несколько лет. Изготавливал для себя, чтобы употреблять. Не реализовывал", — рассказал странствующий художник и музыкант.

Сотрудники полиции во время обыска изъяли электронные весы, стеклянные колбы, устройство для фильтрации, пластиковые канистры с жидкостью, противогазы и около 150 граммов синтезированной "соли" — аналога амфетамина, кокаина и экстази, которая вызывает привыкание практически с первой дозы. В квартире правоохранительные органы нашли еще 20 пакетов с мефедроном.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Им грозит до 20 лет лишения свободы.