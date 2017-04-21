В Видном арестовали пятерых мужчин за ограбление ювелирного магазина

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в подмосковном Видном. Они ограбили ювелирный магазин на общую сумму около 10 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу официального представителя государственного управления МВД России Ирины Волк.

"Камеры видеонаблюдения засняли момент ограбления магазина. Поэтому правоохранительные органы быстро вышли на след злоумышленников. Во время обыска у преступников изъяли 400 тысяч рублей наличными, часть похищенных украшений, пистолет ПМ с патронами, маски и автомобиль, на котором они приехали в магазин", — рассказала Ирина Волк.

Во время допроса подозреваемые отрицали свою причастность к преступлению. Против мужчин возбудили уголовное дело по статье "Разбой".