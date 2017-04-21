Глава Реутова пригласил местных жителей на областной субботник 22 апреля

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Реутова Сергей Юров пригласил местных жителей на общеобластной субботник в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Об этом сообщил телеканал "360".

"Уже в эту субботу, 22 апреля, в 11:00 "Фабричный пруд" станет центральной площадкой проведения городского субботника. Приходите всей семьей", — призвал Сергей Юров.

Как отметил Сергей Юров, участники регионального мероприятия будут убирать мусор и прошлогоднюю листву, а также покрасят забор в яркие цвета городского бренда. Инвентарь можно будет получить в местном парке.

Для инициативной группы населения выступит музыкальная группа, а после масштабной уборки всех желающих угостят горячим чаем и кашей.