Квадрокоптеры начнут следить за пожарами в четырех лесничествах Подмосковья

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Квадракоптеры будут контролировать пожарную ситуацию в Ногинском, Клинском, Виноградовском и Орехово-Зуевском лесничествах в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Комлесхоза Московской области.

Летательные аппараты вертикального взлета также помогут выявить подъезд и очаг пожара. Как отметили представители подмосковного комитета лесного хозяйства, беспилотники до текущего года ранее не использовались.

Для обеспечения мониторинга пожарной опасности в лесах Московской области комитетом организовано авиационное и наземное патрулирование, а также система видеомониторинга лесных пожаров и космический мониторинг.