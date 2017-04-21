Чиновника подмосковного Минздрава арестовали за получение взяток

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Начальника Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций подмосковного Минздрава Виктора Юдаева арестовали на два месяца. Его подозревают в получении взяток. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу бабушкинского суда Москвы.

"Установлено, что начальник одного из управлений этого ведомства за денежное вознаграждение способствовал выдаче предпринимателям лицензий на осуществление медицинской деятельности", — прокомментировала официальный представитель государственного управления МВД России по Московской области Ирина Волк.

По информации следственного комитета России по Московской области, чиновник Министерства здравоохранения с сентября 2016 по март 2017 года получил взяток на общую сумму около двух миллионов рублей.