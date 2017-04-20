В Орехово-Зуеве начался международный фестиваль "Аллея дружбы"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Международный фестиваль "Аллея дружбы" стартовал в Орехово-Зуеве Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья и регионального правительства.

Студенты Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве примут участие в фестивале "Аллея дружбы".

Традиционно подмосковное мероприятие объединяет студентов из Южной Кореи, Китая, Гвинеи и Польши. Участники международного фестиваля уже покорили зрителей национальными блюдами, народными танцами и песнями.