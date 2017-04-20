В Королеве за угон иномарок задержали троих строителей

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали троих приезжих мужчин в подмосковном Королеве. Они угнали два автомобиля общей стоимостью в миллион рублей и продали их на запчасти. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на государственное управление МВД России по Московской области.

Злоумышленники, чей возраст не превышает 27 лет, работали на стройке. Чтобы поправить финансовое положение они решили угнать автомобиль. Так как первое дело у них удалось, они решили похитить красный Mitsubishi. Но во время второго "захода" рецидивистов задержали.

Против криминального трио возбудили уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до 10 лет лишения свободы.