В Павловском Посаде стартовал фестиваль "17 мгновений"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Первый международный фестиваль имени Вячеслава Тихонова стартовал в подмосковном Павловском Посаде. Об этом сообщил телеканал "360".

Во время фестиваля "17 мгновений" гости увидят девять фильмов и 11 сериалов, а среди лучших режиссеров и актеров разыграют 11 наград.

В рамках международного праздника также пройдут внеконкурсные программы, специальные показы, творческие вечера, дискуссии и концерты.

Кроме того, участники фестиваля посетят премьеру спектакля регионального ТЮЗа "Фильм, фильм, фильм" и музыкальный вечер Дмитрия Харатьяна.