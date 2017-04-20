В Одинцове прошел учебный семинар для областных журналистов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Учебный семинар для областных журналистов и сотрудников муниципалитетов состоялся в подмосковном Одинцове. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Главного управления информационной политики Московской области Анастасии Звягиной.

"Практически во всех информагенствах есть сейчас школа юных журналистов. Хотелось бы обратиться к администрациям, чтобы оказали всю нужную поддержку. Во-первых, привлекали молодежь. Если нужна помощь — оказывали, с помещением", — прокомментировала Анастасия Звягина.

Участников мероприятия обучали организации работы в социальных сетях и реагированию на негативные сообщения. Семинар провел руководитель службы поддержки клиентов в социальных медиа Альфа-банка Валентин Васин.