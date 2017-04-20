Более 20 человек из Реутова сдали кровь 20 апреля

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 20 человек из подмосковного Реутова сдали кровь в Национальный день донора 20 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя города Сергея Юрова.

"В этот день сотрудники центральной больницы Реутова, постоянные участники городских акций "День донора" ездили в Московскую областную станцию переливания крови, чтобы сдать кровь", — рассказал Сергей Юров.

Как отметил глава Реутова, для участников акции воспитанники городского детского сада № 3 подготовили открытки, а в детских отделениях центральной больницы прошел конкурс рисунков "Спасибо, донор".