В Подмосковье приведут в порядок более 10 тренировочных площадок

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более 10 тренировочных площадок реконструируют в Московской области перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Команды-участницы Мундиаля будут тренироваться на 17 площадках Подмосковья.

"За четыре года в Московской области построили 86 ФОКов. К концу 2019 года эта цифра возрастет до 128 спортивных объектов. Если брать в совокупности ледовые площадки, то с 2012 года их было построено больше, чем за всю историю Московской области", — рассказал Роман Терюшков.

На заключительной стадии находится строительство 50 физкультурно-оздоровительных комплексов по региональной программе "Спорт Подмосковья". В активной стадии находятся 17 объектов, 33 уже сдано.

"К концу 2017 году общее количество построенных плоскостных сооружений станет более 650, а еще на более ста объектах будет произведен капитальный ремонт", — добавил Роман Терюшков.

В регионе сейчас функционируют более 10 тысяч спортивных сооружений, из них 488 ввели в эксплуатацию в 2016 году.