В 2016 году в Подмосковье ввели в эксплуатацию 488 спортивных объектов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Московской области построили более 10 тысяч спортивных сооружений, из них 488 ввели в эксплуатацию в прошлом году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова.

"Московская область является одним из самых спортивных регионов. Более 2,5 миллиона человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Мы делаем акцент на развитие массового спорта", — рассказал Роман Терюшков.

Как отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья, в регионе постоянно строятся новые спортивные объекты.

"Только в прошлом году были сданы в эксплуатацию почти 500 объектов, заданных темпов снижать не собираемся. Уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой Подмосковья составляет почти 120 процентов от норматива", — добавил Роман Терюшков.