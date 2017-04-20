Неизвестный ограбил дом подмосковного предпринимателя и угнал его Lexus

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Неизвестный мужчина ограбил в дом предпринимателя в подмосковной Шатуре. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию написала жена бизнесмена. По ее словам, вор залез в дом через окно на первом этаже. Он присвоил пульт от автоматических ворот, ювелирные изделия, 35 тысяч рублей, а также ключи от автомобиля Lexus NX 200T стоимостью около 2,5 миллионов рублей.

Правоохранительные органы установили, что вор нанес семье ущерб общей стоимостью в 3,65 миллиона рублей. Сейчас полицейские получили отпечатки пальцев подозреваемого и начали его поиски.