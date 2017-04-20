Московская область подготовилась к региональному субботнику 22 апреля

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Второй региональный субботник состоится в Подмосковье 22 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

"В эту субботу мы планируем высадить более 30 тысяч саженцев на территории Подмосковья. Объем работы и протяженность территории значительные, поэтому нам необходимо участие самих жителей для того, чтобы привести все в идеальный порядок. К тому же, если человек сам убрал или покрасил в своем дворе, то он уже мусорить не будет и другим не даст", — рассказал Евгений Хромушин.

Более 1,5 тысячи мест выдачи инвентаря откроются в регионе во время общеобластного субботника. Координаты пунктов находятся на сайте меняемдворы.рф. Министр регионального жилищно-коммунального хозяйства заявил, что каждый активный и неравнодушный гражданин должен прийти на областной субботник.

"Каждому участнику субботника мы предоставим весь необходимый инвентарь, всего заготовлено более 700 тысяч грабель, лопат и метел, около 15 тысяч кистей для побелки деревьев, покраски заборов, будем выдавать перчатки, мусорные мешки, ведра и другие полезные инструменты. Также мы организуем более 300 точек бесплатного питания, будем раздавать горячий чай и бутерброды", — добавил Евгений Хромушин.