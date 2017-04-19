В МО изменили стоимость комплекса услуг по подготовке документов на патент

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Единый миграционный центр изменил стоимость комплексных услуг по подготовке документов на патент в Подмосковье с 17 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра социального развития Московской области Ирина Фаевская.

"Оформление патента необходимо иностранным гражданам, прибывшим на территорию Московской области для осуществления трудовой деятельности", — отметила Ирина Фаевская.

Как отметила министр социального развития Московской области, патент иностранный гражданин может получить на срок от одного до 12 месяцев.

"Многие трудовые мигранты, приезжая для работы в Подмосковье, даже не подозревают, что, работая с патентом Москвы, они нарушают закон. Потому что Москва и Московская область, несмотря на свою географическую близость, два разных субъекта Российской Федерации", — отметила Ирина Фаевская.

Работать в регионе с патентом, который был оформлен в другом субъекте — значит нарушать действующее законодательство Российской Федерации.