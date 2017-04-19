В Наро-Фоминском районе мусорный полигон продолжает работу после закрытия

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мусорный полигон продолжил работать после закрытия в Наро-Фоминском районе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам активистов, на закрытый полигон машины без опознавательных знаков возят мусор. Некоторые местные жители беспокоятся, что отходы в ближайшее время начнут выгружать на участки. Места для мусора уже не хватает.

"Свалка продолжает работать на законных основаниях. У нас есть необходимые документы, позволяющие осуществлять деятельность. Я вам советую пообщаться с администрацией района, она в курсе этого всего", — прокомментировал ситуацию техник, который работает на полигоне.

В местной администрации отказались комментировать сложившуюся ситуацию.