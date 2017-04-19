В Реутове откроют новый детский сад в июне

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Реутова Сергей Юров рассказал, что внутренняя отделка и благоустройство территории в детском саду закончатся в микрорайоне 6А в июне 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

"Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком и к концу июня должны быть закончены. Мы перейдем к процедуре получения лицензии. К 1 сентября детский сад на 210 мест будет открыт и примет первых детей", — рассказал Сергей Юров.

В новом детском саду будут находиться залы для занятий музыкой и физкультурой, игровые комнаты, бассейн и пищеблок. После строительных работ здание объединят в единый учебный центр совместно с новой гимназией.