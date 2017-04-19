В Подмосковье задержали торговца боевыми пистолетами

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Подмосковная полиция задержала уроженца Тверской области. Злоумышленник продал подставному лицу два пистолета Макарова с патронами за 75 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу государственного управления МВД России по Московской области.

Во время задержания 43-летний мужчина отказался признавать свою вину. Правоохранительные органы у преступника изъяли около 200 патронов различного калибра, револьвер, два магазина, а также детали и конструктивные элементы различного вида оружия.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.