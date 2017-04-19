В Мытищах не кормят служебных собак кинологического центра

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Специалисты кинологической службы МВД в Мытищах рассказали, что служебные собаки истощены и не могут выполнять свою работу. Подмосковные работники уже написали письмо в профсоюз полиции. Об этом сообщил телеканал "360".

Сотрудники кинологического центра уверяют, что собак кормят не качественным питанием, а ветеринары не оказывают им надлежащего лечения. В итоге несколько животных уже потеряли зрение, слух и с трудом выполняют служебные обязанности.

Сейчас в кинологическом центре находятся 16 собак, из них всего шесть живут в нормальных условиях, так как принадлежат сотрудникам.