Глава Реутова пригласил представителей КПРФ на две общеобластные акции

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Реутова Сергей Юров пригласил местных коммунистов на две общеобластные акции во время встречи с первым секретарем реутовского горкома КПРФ Артуром Анисиным. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас в городе пройдут две общеобластные акции. 22 апреля будет проходить субботник. 29 апреля состоится акция "Лес Победы". Думаю, что вам с коллегами по партии надо будет обсудить и обязательно принять участие в этих мероприятиях у нас на территории города", — рассказал Сергей Юров.

Сергей Юров также пригласил коммунистов принять участие в городском торжестве по случаю 72-й годовщины победы советских войск над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

"Что касается 9 мая, мы, конечно, как всегда активно будем принимать участие. Мы всегда участвуем и в возложении цветов, и в этом году будем участвовать. Также пройдем колонной "Бессмертного полка", — отметил Артур Анисин.