В Подмосковье 22 апреля откроют велосезон

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Открытие мото- и велосезона стартует в Подмосковье в субботу, 22 апреля. Спортивное мероприятие состоится на площадке выставочного центра "Крокус Экспо". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

"В Московской области направление велоспорта хорошо развито как среди профессионалов, так и среди любителей. В части профессиональных турниров мы взаимодействуем с соответствующими федерациями, но немало внимания уделяется и любительским объединениям и соревнованиям", — прокомментировал Роман Терюшков.

На открытие спортивного мероприятия придут спортсмены региональной СШОР по велоспорту, а также представители подмосковного байк-движения.