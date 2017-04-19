В Дмитровском районе 20 апреля откроют центр культурного развития

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Центр культурного развития откроют в поселке Деденево Дмитровского района Московской области в четверг, 20 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

Объект начали строить два года назад в рамках региональной программы "Культура Подмосковья". На эти цели выделили 132 миллиона рублей.

"Современный центр общей площадью более 1400 квадратных метров — одновременно и учреждение культуры, где можно проводить выставки, спектакли, концерты, другие мероприятия, и образовательное учреждение, где функционируют кружки, творческие студии", — рассказала Оксана Косарева.

Как отметила министра культуры Подмосковья, в 2017 году в области подобный центр появился в третий раз. Ранее их открыли в городах Дрезна и Пущино.

"В здании есть все для полноценного отдыха и занятий творчеством: зрительный зал, оснащенный современным оборудованием для кинопоказа, компьютерный класс, две студии для хореографии, музыкальная студия, технические и вспомогательные помещения", — добавила Оксана Косарева.

По словам Оксаны Косаревой, Центр культурного развития построили, учитывая стандарты программы "Доступная среда".