Госадмтехнадзор МО может передать часть полномочий районным администрациям

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госадмтехнадзор Подмосковья намеревается передать часть своих полномочий на районный уровень. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главного инспектора Московской области Татьяны Витушевой.

"Мы сейчас работаем с депутатами Мособлдумы, чтобы передать ряд полномочий на муниципальный уровень. Например, полномочия по физическим лицам и межсоседские споры передать на уровень районных администраций", — рассказала Татьяна Витушева.

Как отметила руководитель подмосковного Госадмтехнадзора, подобных тяжб огромное количество, поэтому инспекторы тратят на это очень много времени.