В Подмосковье детские школы искусств объявили новый прием учащихся

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Подмосковье объявили прием учащихся в детские школы искусств по нескольким направлениям и специальностям. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Министерства культуры Московской области Оксаны Косаревой.

"В настоящее время на территории региона работают 210 муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, осуществляющих образовательную деятельность по различным направлениям и специальностям в области искусства. Это 122 детские школы искусств, 61 детская музыкальная школа, 18 детских художественных школ, четыре хореографические и пять хоровых школ", — прокомментировала Оксана Косарева.

Как отметила региональный министр культуры, всю необходимую информацию о работе учреждений допобразования и специальностям в области искусства можно найти сайте "Система дополнительного образования Московской области". Об условиях и правилах приема ребенка в детскую школу можно узнать на сайтах подмосковных учреждений.

"Прием заявлений продлится до 20 мая 2017 года. Вступительные испытания творческой направленности пройдут с 20 мая по 5 июня", — добавила Оксана Косарева.